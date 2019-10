Kölner Stadt-Anzeiger: Reul fordert nach Anschlag in Halle Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung

Köln (ots) - Köln. Mit Blick auf die rechtsextremen Mordanschlägein Halle warnt NRW-Innenminister Herbert Reul vor einer stetigwachsenden Gefahr durch Einzeltäter, die sich in abgeschottetenChatrooms mit Gleichgesinnten "gegenseitig zu Terrorakten animieren."Vor diesem Hintergrund fordert der CDU-Politiker im Gespräch mit dem"Kölner Stadt-Anzeiger" (Mittwoch-Ausgabe), das richterliche Verbotder Vorratsdatenspeicherung aufzuheben. "Diese Foren sind mit demjetzigen rechtlichen Instrumentarium nicht so leicht zu knacken. Undwir kommen zum Beispiel bei der Vorratsdatenspeicherung nicht weiter.Deshalb lassen sich in vielen Fällen die IP-Nutzeradressen derDelinquenten nicht herausfinden", monierte Reul. Somit wandere derFall bald zu den Akten. "Das Problem haben wir bei derKinderpornografie genauso wie bei der Organisierten Kriminalität oderim Terrorismusbereich", sagte der Minister. "Da hoffe ich, dass diePolitik sich endlich besinnt. Denn dieser ideologische Streit um dieVorratsdatenspeicherung hilft nur einem: dem Täter im World WideWeb."Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell