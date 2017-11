Köln (ots) - Köln. Rapper Marteria (34), derzeit aufKonzert-Tournee durch Deutschland, mag es abseits der Bühne geruhsam:In seiner Freizeit ist er ein passionierter Angler. Der aus Rostockstammende und in Berlin lebende Hip-Hop-Künstler sagte im Interviewmit dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Mittwoch-Ausgabe), er habe einenKölner Musiker als "Angel-Partner, mit dem ich immer um die Weltreise". Auch vor seinem Konzert in der Kölner Lanxess-Arena am 2.Dezember, wo er vor Tausenden Menschen auftritt, werde ermöglicherweise "noch ein bis zwei Stunden am Fühlinger See angelngehen", sagte er, "um den Kopf freizukriegen". Zu Köln habe erohnehin eine enge Verbindung, sagte der Musiker, der mit bürgerlichemNamen Marten Laciny heißt: "Die Stadt ist einfach toll - ich könntemir sogar vorstellen, hier mal zu leben."https://www.ksta.de/koeln/marteria-in-koeln--es-ist-geil--wenn-der-schweiss-tropft-und-alle-wahnsinnig-sind--28930078Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 3149Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell