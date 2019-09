Kölner Stadt-Anzeiger: Räumung der Baumhäuser im Hambacher Forst: NRW-Innenminister Reul räumt Mängel in Kommunikation ein

Köln (ots) - NRW-Innenminister Herbert Reul hat im Zusammenhangmit der Räumung der Baumhäuser im Hambacher Forst vor einem JahrKommunikationsdefizite eingeräumt. Die Landesregierung hatte dengroßangelegten Polizeieinsatz damals damit begründet, der Brandschutzsei in den Baumhäusern nicht gewährleistet. "Wenn der Staat Rechtund Gesetz durchsetzen will, muss er manchmal eben auch ungewöhnlicheWege gehen", sagte Reul im Interview mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger"(Donnerstag). Den Mafiaboss Al Capone habe man am Ende auch nichtwegen Einbetonierens, sondern wegen Steuerhinterziehung drangekriegt."Das Polizeirecht hätte uns nicht die Möglichkeit zur Räumunggegeben", sagte Reul. "Mag sein, dass wir das besser hätten erklärenkönnen", fügte der CDU-Politiker aus Leichlingen hinzu. DerNRW-Innenminister wies den Vorwurf zurück, er habe sich bei derRäumung zum Handlanger von RWE gemacht. "Ich war weder derErfüllungsgehilfe noch der Büttel von RWE", sagte Reul. DieGesprächstermine hätten auf Wunsch des Unternehmens stattgefunden. Erhabe versucht, die Kontakte zu RWE "auf das Nötigste" zu begrenzen:"Mir war klar, dass eine zu große Nähe in der Situation nichtangebracht war." Die Landesregierung will die Akten, die über denRäumungseinsatz angefertigt wurden, jetzt offenlegen. SPD und Grünereagierten mit Empörung darauf, dass den Abgeordneten erst einen Tagnach den Journalisten Einsicht in die Unterlagen gewährt werden soll.Sven Wolf, Vize-Fraktionschef der SPD, kritisierte zudem, Reul habeeinen Bericht für den Innenausschuss nicht geliefert. Die Regierunghabe es mit der Wahrheit "nicht so eilig".Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell