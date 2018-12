Finanztrends Video zu



Köln (ots) - Für den dreimaligen polnischenSkisprung-Olympiasieger Kamil Stoch war sein Vierfach-Triumph aus demVorjahr ein besonderes Erlebnis. Vor dem Beginn der 67.Vierschanzentournee am Samstag in Oberstdorf sagte er dem "KölnerStadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe): "Das war schon eines meiner großenZiele, diesen Grand Slam zu holen. Ich habe Sven Hannawalds Siegeszug2002 am Fernseher verfolgt, und ich habe davon geträumt, das zuwiederholen. Darüber habe ich aber nicht gesprochen. Ich habe michauf meine Stärken konzentriert und auf meine besten Sprünge."Hannawald war vor Stoch der bisher einzige Springer, dem es gelungenist, alle vier Springen einer Serie zu gewinnen. Zur Bedeutung derTournee sagt Stoch: "Es ist eine wirklich tolle Wettkampfserie, siegefällt mir sehr. Das Interesse an uns ist in der Tournee-Zeitbesonders groß. Aber für uns als Athleten sind die einzelnen Springenletztlich vier normale Weltcup-Termine. Wir machen nichts anders alssonst: Trainingssprünge, Qualifikation, zwei Wettkampfsprünge."Derzeit wird das polnische Team von dem Österreicher StefanHorngacher trainiert, der auch als ein möglicher Kandidat für denFall gehandelt wird, dass Bundestrainer Werner Schuster seinenauslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Für Stoch ist Horngacherein Top-Mann: "Er ist wahrscheinlich der beste Trainer für diesenSport, den man sich vorstellen kann. Er hat uns zu einem der bestenTeams in der Welt des Skispringens geformt. Und es ist ihm wichtig,dass wir uns alle respektieren und ein kameradschaftliches Verhältnisuntereinander pflegen. Wir sind jetzt eines der professionellstenSkisprung-Teams in der Welt. Das ist Horngachers Werk." Stoch besitztHeldenstatus in Polen, dazu sagt er: "Mir ist schon bewusst, dassdie Leute gewisse Erwartungen an mich haben, ich versuche sie auch zuerfüllen. Wenn ich mir meine Normalität erhalte, dann wird mir dasauch gelingen." Was seine aktuelle Verfassung betrifft, ist Stoch,der dennoch in Oberstdorf als einer der Favoriten gilt, unsicher:"Ich muss vor allem ruhig bleiben. Und abwarten. Ich habe im Sommerund vor dem Saisonstart sehr viel an meiner Form gearbeitet. Ichweiß, dass mir noch etwas fehlt zur absoluten Topform, aber daraufwarte ich geduldig. Und bis dahin arbeite ich normal weiter."Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell