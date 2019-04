Kölner Stadt-Anzeiger: Polizisten in Verdacht Vorwurf der Gewalt gegen CSD-Teilnehmer

Köln (ots) - Am Freitag wurde vor dem Kölner Landgericht gegeneinen Demonstranten verhandelt, der angeklagt war, Polizisten amRande des CSD beleidigt und sogar verletzt zu haben. Der Prozessendete mit einem Freispruch - und dem Verdacht von mehrerenStraftaten im Amt. Gleich drei Kölner Polizeibeamte könnten sich demVorsitzenden Richter zufolge schuldig gemacht haben. Die Vorwürfe derStaatsanwalt gegen den Demonstranten hielt der Richter für haltlos.Im Gegenteil sei schon der Blendschlag, mit dem ein Polizist den Mannin einer McDonalds-Filiale niedergestreckt hatte, alsKörperverletzung im Amt zu werten. Sodann hätte die Polizei denRettungswagen rufen müssen, da der junge Mann bewusstlos am Bodenlag. Den Mann zu fesseln, hielt der Richter für ebenso"unverhältnismäßig" wie die anschließende Ingewahrsamnahme.Mindestens einen Tritt und einen Faustschlag in den Rücken desgefesselten und am Boden liegenden Demonstranten, den nicht nur einedamalige Kommissarsanwärterin, sondern auch zwei andere Zeugengesehen hatten, könnten als "gefährliche Körperverletzung" zu wertensein. Als Körperverletzung bewertete der Richter zudem eineBlutentnahme in der Gewahrsamszelle, die weder wie vorgeschrieben voneinem Staatsanwalt angeordnet noch von einem Richter genehmigt wordenwar. Der Richter entschuldigte sich beim Angeklagten und gratulierteeiner Polizistin, die ehemalige Kollegen mit ihrer Aussage belastethatte, zu ihrem Mut. Die damalige Kommissarsanwärterin war bei einemHauptkommissar, der jetzt selbst im Zentrum von Ermittlungen stehenwird, durch ihr abschließendes Berufspraktikum gefallen - dieStaatsanwältin hatte ihre Glaubwürdigkeit angezweifelt. Die Frau istinzwischen als Kommissarin rehabilitiert - sie hatte vor dem KölnerVerwaltungsgericht erfolgreich gegen die Beurteilung ihres damaligenVorgesetzten geklagt. Das Landgericht informierte umgehend dasOberlandesgericht und das Justizministerium über das Urteil. DieStaatsanwaltschaft hat eine Woche Zeit, um Revision einzulegen.Ermittelt wird jetzt gegen mehrere Kölner Polizeibeamte.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell