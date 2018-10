Kölner Stadt-Anzeiger: Polizei bekommt Sonderurlaub für Einsatz in Hambach

Köln (ots) - Köln. Alle Polizisten, die in den vergangenen Wochenbei der Räumung des Hambacher Forstes in Nordrhein-Westfaleneingesetzt waren, erhalten zwei Tage Sonderurlaub. Dies sagteLandes-Innenminister Herbert Reul (CDU) dem "Kölner Stadt-Anzeiger"(Samstag-Ausgabe und ksta.de). Er habe seine Entscheidung Beamten derBereitschaftspolizei bei einem Treffen in Brühl mitgeteilt. DerEinsatz verdiene eine "besondere Wertschätzung", sagte Reul derZeitung. Die Räumung der 86 Baumhäuser im Hambacher Forst sei sowohlkörperlich als auch mental eine außergewöhnliche Herausforderunggewesen. Die Beamten waren zum Teil mit Zwillen beschossen, mitSteinen beworfen und mit Fäkalien übergossen worden. "Trotzdem habenSie hochprofessionell ihre Arbeit geleistet. Das ist keineSelbstverständlichkeit", so der Minister.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell