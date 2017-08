Köln (ots) - Der Sekretär des früheren Papstes Benedikt XVI.,Georg Gänswein, wollte den Leipziger Maler Michael Triegel dazubringen, sein 2009/2010 im Auftrag des Bistums Regensburggeschaffenes Papst-Porträt umzuarbeiten. Wie Triegel dem "KölnerStadt-Anzeiger" (Donnerstag-Ausgabe) sagte, schrieb Gänswein demMaler, sei ihm nicht gelungen, "die jugendliche Frische SeinerHeiligkeit" zu treffen. Gänsweins Ansinnen "habe ich natürlichabgelehnt", sagte der 48-Jährige. Konkret habe sich der Sekretär undenge Vertraute des früheren Papstes unter anderem daran gestoßen,dass der Mund des Papstes offen und leicht schief stehe. Zudem seienTeile der liturgischen Kleidung unangemessen verrutscht. 2013 malteTriegel für die deutsche Vatikan-Botschaft in Rom ein zweitesBenedikt-Porträt, das dem ersten stark ähnelt, aber in einigenPunkten vergleichsweise abgemildert wirkt. "Ich höre sehr gerndarauf, was sich ein Auftraggeber wünscht. Was ich davon umsetze,muss ich natürlich vor mir selbst verantworten", so Triegel. Generellaber sind gerade kirchliche Auftraggeber nach seiner Beobachtung "oftbesonders defensiv im Umgang mit namhaften Künstlern, um diese nur janicht zu verprellen und sich dann stattdessen mit Werken mindererQualität zufriedengeben zu müssen." Diese Gefahr bestehe, räumteTriegel ein. "Nicht umsonst schwingt im Begriff 'Kirchenkunst' heutesofort die Abwertung mit. Kirchenkunst ist leider oft nurKirchenkitsch."Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 3149Original-Content von: K?lner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell