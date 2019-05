Kölner Stadt-Anzeiger: PSA/Opel schließen Kölner Vertriebszentrale - 180 Mitarbeiter sollen nach Rüsselsheim umziehen

Köln (ots) - Der europäische Automobilkonzern PSA hat beschlossen,seine Vertriebszentrale in Köln zu schließen. Wie der "KölnerStadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe) berichtet, sollen die Mitarbeiteralle ihre Stellen behalten, allerdings am neuen Standort. "Bis zumJahresende werden wir komplett zum Hauptwerk nach Rüsselsheimumziehen", sagte ein Sprecher des inter-europäischen Autobauers. ZuPSA gehören traditionell die Marken Peugeot und Citroën. Im August2017 wurde auch die Marke Opel vom US-amerikanischen AutoherstellerGeneral Motors übernommen. Betriebsbedingte Kündigungen schloss derSprecher ebenso aus wie einen Stellenabbau. In Köln arbeiten zurzeit180 Mitarbeiter im Innendienst. Diese müssten dann ins hessischeRüsselsheim umziehen. Durch die Bündelung der Marketingaktivitätender beiden französischen Marken und Opel sollen Synergien gehoben unddie Verwaltung gestärkt werden.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell