Die rockerähnliche Gruppierung "Osmanen Germania"pflegt in NRW enge Kontakte zu Organisationen, die der türkischenRegierung nahestehen. Das bestätigte das Landesinnenministerium dem"Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe). Vor allem der LobbyverbandUnion Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD) mit Hauptsitz in Kölnhabe bei Veranstaltungen immer wieder Mitglieder des 2015 gegründetenBoxclubs als Ordner eingesetzt. Nach Angaben desNRW-Verfassungsschutzes hat es auch direkte Kontakte zur AKP und zurtürkischen Justiz gegeben. In einem für den NRW-Landtag verfasstenPapier berichtete Innenminister Herbert Reul (CDU), dass "türkischeBehörden die Aktivitäten der Osmanen Germania BC in Deutschland alsTerrorbekämpfung bewerten - also gegen die PKK, linksextremistischeTürken und die Gülen-Bewegung gerichtet - und dies unterstützen".Sicherheitsexperten wie Sebastian Fiedler, NRW-Chef des BundesDeutscher Kriminalbeamter, halten die Aktivitäten für "hochbrisant"."Die Besonderheit besteht darin, dass die türkischstämmigen,rechts-nationalistischen Mitglieder als verlängerter Arm destürkischen Staatschefs Erdogan auf deutschem Boden Straftaten begehenund mit Gewalt dessen politische Ideologie durchsetzen wollen. Siedienen Erdogan zur Einschüchterung seiner Kritiker", so Fiedler zum"Kölner Stadt-Anzeiger". Man habe es mit "Organisierter Kriminalitätzu tun, die durch einen ausländischen Staat, der sich auf den Weg zueiner Autokratie macht, unterstützt wird - auch finanziell".
https://www.ksta.de/nrw/-zur-einschuechterung-seiner-kritiker--erdogans-lobby-setzt-rocker-in-nrw-ein-29432182