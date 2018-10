Kölner Stadt-Anzeiger: Neu! Alte Version bitte nicht verwenden! Ruf nach einem katholischen #metoo

Köln (ots) - Theologe Höhn bricht Schweigen über Sanktionierungendurch den Vatikan - Stasi-Methoden und "katholische omertà"Zustimmung von Kollegen, Kirchenleitung und Zentralkomitee derKatholikenKöln. Nach der Maßregelung des Frankfurter Hochschulrektors AnsgarWucherpfennig durch den Vatikan wegen positiver Aussagen überHomosexuelle wird in der Kirche der Ruf nach einem "katholischen#metoo" laut. Der Kölner Theologieprofessor Hans-Joachim Höhn, in den80er Jahren selbst im Visier der Glaubenskongregation in Rom, sagtedem "Kölner Stadt-Anzeiger" und der "Frankfurter Rundschau"(Freitag-Ausgaben), er kenne "selbst eine Reihe von Fällen", in denender Vatikan derzeit ähnlich vorgehe wie gegen Wucherpfennig. Dieserdarf sein Rektorenamt an der Philosophisch-Theologischen Hochschuleder Jesuiten in Sankt Georgen (Frankfurt am Main) nicht ausüben, weilRom ihm das "Nihil obstat" (Unbedenklichkeitserklärung) verweigert.Die Dunkelziffer vergleichbarer Verfahren sei "erheblich", soHöhn. "Das Hauptproblem ist die mangelnde Klarheit der Kriterien füreine Ablehnung des »nihil obstat«. Hinzu kommt die Scham derBetroffenen, darüber öffentlich zu reden." Es entstehe eine Art"katholischer omertà: Kaum ein Theologe, eine Theologin durchbrichtdiese Verschwiegenheit, sei sie erzwungen oder selbst auferlegt."Höhn sprach von Stasi-Methoden des Vatikans. Zu leiden hätten nichtnur die betroffenen Theologen selbst, sondern unter Umständen auchderen Schüler. "Eine katholische #metoo-Kampagne wäre also riskant,aber notwendig."Auf seinen Vorstoß kam Zustimmung sowohl von Theologen wie von derKirchenleitung und vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK).Der Münsteraner Kirchenrechtler Thomas Schüller sagte dem "KölnerStadt-Anzeiger": "Höhn hat Recht. Der Fall Wucherpfennig ist einAngriff auf die theologische Wissenschaft insgesamt. Wir müssen dasStillhalten beenden." Der Generalvikar des Bistums Essen, KlausPfeffer, sagte der Zeitung, Höhn gebe "Einblicke in einen weiterenAbgrund kirchlicher Realität", die ihn zutiefst erschreckten. DieBetroffenen bräuchten "Ermutigung, ihre Geschichten zu erzählen". Essei jetzt an der Zeit, offen zu reden: "Intransparenz,Denunziantentum, abgrundtiefes Misstrauen und Machtmissbrauch müssenaufgedeckt und überwunden werden." Andernfalls habe er "größteSorge, dass sich auch die treuesten Katholiken von einer solchenKirche abwenden". ZdK-Präsident Thomas Sternberg sagte dem "KölnerStadt-Anzeiger": "Der Papst spricht von Liberalität undDezentralisierung, und die Kurie zieht die Zügel an. So kann dasnicht weitergehen." Zugleich gab der Chef des Laiendachverbands zubedenken, dass kritische Theologen, die sich öffentlich exponierten,weiterhin von römischen Sanktionen bedroht seien. Es gebe sogarBegehrlichkeiten der Kurie, den Zugriff auf die Wissenschaftler nochauszuweiten. Hier sei "Gegenwehr auch von den Bischöfen geboten". Deremeritierte Tübinger Dogmatiker Peter Hünermann, Gründungspräsidentder Europäischen Gesellschaft für katholische Theologie, prangertedas Vorgehen des Vatikans gegen Wucherpfennig als Ausdruck vonFundamentalismus an. Die römische Vorstellung von Homosexualität"ignoriert die medizinische, psychologische, soziologische Forschungder jüngeren Zeit", so Hünermann, der bis zu seiner Emeritierung ander Uni Tübingen lehrte.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell