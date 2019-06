Kölner Stadt-Anzeiger: Nationalspieler Kroos will auf Schicksal schwer kranker Kinder aufmerksam machen/Hilfe durch die Toni-Kroos-Stiftung

Köln (ots) - Fußball-Nationalspieler Toni Kroos setzt sich dafürein, dass die Bedürfnisse und Nöte schwer kranker Kindern in derÖffentlichkeit mehr Gehör finden. Es gehe ihm mit seinerToni-Kroos-Stiftung darum, "auf Schicksale aufmerksam zu machen undweitere Unterstützer zu gewinnen", sagte der Weltmeister von 2014 dem"Kölner Stadt-Anzeiger" und dem "Express" (Samstag-Ausgaben). VorWeihnachten 2014 habe er mit seinem Verein Real Madrid in einemKrankenhaus schwer kranke Kinder besucht. "Die Idee für die Stiftungbestand schon länger, aber nach dem Besuch in der Klinik war auch dasZiel klar. Da stand ein Kind vor mir, das war zu der Zeit genauso altwie mein Sohn und hatte Krebs. Das hat mich mitgenommen undbeschäftigt. Da kann man nicht einfach die Tür zu machen und gehen,da möchte man helfen", sagte Kroos. Seit knapp vier Jahren helfe dieToni-Kroos-Stiftung in Zusammenarbeit mit Krankenhäusern undHospizen, Wünsche schwer kranker Kindern zu erfüllen: "Sei es einWunsch, den die Kinder haben, den die Eltern aber nicht erfüllenkönnen. Sei es Hilfe für die Familien, um ihnen den Alltag zuerleichtern. Egal ob das der Umbau eines Badezimmers oder einTreppenlift ist - das hilft den Leuten megamäßig. Ich bin sehr stolzdarauf", so Kroos.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell