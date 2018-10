Kölner Stadt-Anzeiger: NRW unterstützt Merkels Pläne zur Vermeidung von Diesel-Fahrverbot

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Köln (ots) - Die nordrhein-westfälische Landesregierungunterstützt die Pläne von Bundeskanzlerin Angela Merkel, zurVermeidung von Diesel-Fahrverboten Gesetze zu ändern. "Der Vorschlagder Kanzlerin geht genau in die richtige Richtung", sagteNRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) dem "KölnerStadt-Anzeiger" (Dienstag-Ausgabe). Das LeipzigerBundesverwaltungsgericht habe in seinem Urteil zu Einschränkungen fürDieselfahrer explizit verlangt, die Verhältnismäßigkeit vonFahrverboten zu prüfen. "Dafür gibt es bislang aber keine Kriterien,wir müssten die Unverhältnismäßigkeit in sehr aufwendigen Gutachtenzur Zeit prüfen. Eine gesetzliche Klarstellung zurVerhältnismäßigkeit von Dieselfahrverboten würde uns helfen", soHeinen-Esser. Dabei müsse aber vorausgesetzt sein, "dass dieGrenzwertüberschreitungen nicht zu hoch und absehbar zurückgeführtwerden können".Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell