Kölner Stadt-Anzeiger: NRW schließt nach 36 Jahren A-1-Lücke in der Eifel - Bau soll Naturschutzgebiete schonen

Köln (ots) - Die NRW-Landesregierung will die letzte Lücke auf derAutobahn 1 in der Eifel zwischen Blankenheim und Lommersdorf nach 36Jahren endlich schließen. Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger"(Donnerstag-Ausgabe) berichtet, wird Verkehrsminister Hendrik Wüst(CDU) am kommenden Freitag für den sechs Kilometer langen Abschnitteine neue Trassenführung vorstellen, die sich von den bisherigenPlänen unterscheidet und auch durch einen Tunnel führen soll. DieseVariante ist zwar deutlich teurer, soll aber auch umweltschonendersein. Statt der bisher veranschlagten 57 Millionen wird dasAutobahnstück dann rund 117 Millionen Euro kosten. Die Autobahn führtdurch sechs Naturschutzgebiete von europaweiter Bedeutung. Mit derneuen Trassenführung hofft die Landesregierung auf eine höhereAkzeptanz vor allem bei den Umweltverbänden, die dem Ausbau bishersehr kritisch gegenüberstehen.Die neuen Pläne seien im Vorfeld mit dem Landesamt für Natur,Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) und dem NRW-Umweltministeriumabgestimmt worden, berichtete das Ministerium der Zeitung. Die neueTrasse sei unwesentlich länger. Insgesamt fehlen in der Eifelzwischen Kelberg in Rheinland-Pfalz und Blankenheim in NRW noch rund25 Autobahn-Kilometer, die in drei Abschnitte unterteilt sind. Diebeiden Bundesländer planen den fehlenden 25 Kilometer gemeinsam. NRWhat dabei die Federführung für die nördlichen rund 15 Kilometer, dieauf NRW-Gebiet liegen. Verkehrsprognosen haben ergeben, dass auf demneuen Autobahnabschnitt täglich zwischen 24 000 und 30 000 Fahrzeugeunterwegs sein werden.