Kölner Stadt-Anzeiger: NRW plant Quereinsteiger-Programm für Kita-Erzieher

Die schwarz-gelbe Landesregierung will diePersonalnot in den Kindertagesstätten mit einem Programm fürQuereinsteiger bekämpfen. "Wir werden im Herbst zu einem Gipfeleinladen und mit allen Beteiligten in NRW besprechen, wie wirzusätzliche Kräfte für die Kitas gewinnen können", sagteNRW-Familienminister Joachim Stamp dem "Kölner Stadt-Anzeiger"(Samstagausgabe). "Wir wollen Menschen, die aus ihrer eigenenBiografie Erfahrungen mit Kindern gesammelt haben, eine Chancegeben", fügte der FDP-Politiker hinzu. Selbst Kinder zu haben, sei"natürlich hilfreich", müsse aber "nicht zwingend Voraussetzung fürdie Teilnahme" sein, betonte Stamp. Ein Quereinsteiger-Programm liegeauch im Interesse der Gewerkschaften, sagte er der Zeitung. "Wenn wirmehr Mitarbeiter beschäftigen, dann werden sich die Bedingungen füralle verbessern", so der FDP-Politiker. Künftig solle es auch fürErzieher aus dem EU-Ausland, etwa den Niederlanden, leichter werden,in den NRW-Kitas zu arbeiten können.