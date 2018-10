Kölner Stadt-Anzeiger: NRW-Verbraucherschutzministerin will Einigung über Schulmilchprogramm Heinen-Esser kontert Vorwürfe von Foodwatch

Köln (ots) - Im Streit über das Schulmilchprogramm des Landes NRWstrebt Verbraucherschutzministerin Ursula Heinen-Esser einEinvernehmen zwischen den Kontrahenten an, speziell derVerbraucherorganisation "Foodwatch" und der "LandesvereinigungMilch". "Ich lade alle dazu ein, den laufenden konstruktivenAustausch fortzuführen", sagte die CDU-Politikerin dem KölnerStadt-Anzeiger (Donnerstag-Ausgabe). Heinen-Esser widersprachaußerdem der Darstellung, die Landesvereinigung Milch sei einLobbyunternehmen. Sie sei lediglich ein "Zusammenschluss vonLandwirten, Molkereien, Handel und Gewerkschaftsvertretern." Auf denVorwurf, mit dem Programm gesundheitsschädliche Nahrungsmittel zuunterstützen, erwiderte sie, man müsse "die Kirche auch ein Stückweit im Dorf zu lassen". Bei Milch handele es sich erst einmal um eingesundes Produkt, das helfe, den Kalziumbedarf von Kindern zu decken.Die Verbraucherorganisation Foodwatch hatte am Mittag einen Reportveröffentlicht, in dem sie der Landesregierung vorwirft, ein "durchund durch lobbyverseuchtes Absatzförderungsprogramm für dieMilchwirtschaft zu betreiben".Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell