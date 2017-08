Kölner Stadt-Anzeiger: NRW-Umweltministerin verzichtet auf Nutzung eines Tesla-Dienstwagens

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Köln (ots) - Die Umweltministerin des Landes Nordrhein-Westfalen,Christina Schulze Föcking (CDU), will den Elektro-Dienstwagen ihresVorgängers Johannes Remmel (Grüne) nicht weiter nutzen. EinMinisteriumssprecher sagte dem "Kölner Stadt-Anzeiger"(Samstag-Ausgabe), die Batterieleistung habe sich "für Fahrten übermehrere Hundert Kilometer als noch nicht ausreichend herausgestellt."Das Auto sei "als Dienstlimousine nicht ausreichend geeignet". Remmelhatte das Fahrzeug der Marke Tesla, das mehr als 110 000 Euro kostet,im Jahr 2016 zu Testzwecken beschafft. Der Grüne wollte damit einZeichen für den Ausbau der Elektromobilität setzen. Doch der Wagenfiel bei den Versuchsfahrten, die schon im Mai endeten, alsMinisterkarosse durch. "Die maximale Reichweite lag in denLangstreckentests, je nach Fahrweise und Streckenprofil, bei unter300 Kilometern. Diese Reichweite konnte nur ausgeschöpft werden, wennim Anschluss sichergestellt war, dass die Batterien geladen werdenkönnen. Die Fahrtenplanung wurde dadurch maßgeblich erschwert",erläuterte der Sprecher. Neben der geringen Akkukapazität habe sichauch die nicht ausreichende Dichte von Ladestationen als Problemherausgestellt. Ministerin Schulze Föcking ist nach Angaben ihresSprechers derzeit in einem Mercedes S500 E-Hybrid unterwegs.