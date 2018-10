Kölner Stadt-Anzeiger: NRW-SPD-Fraktionschef Kutschaty rät SPD zu Minderheitsregierungen

Köln (ots) - Der SPD-Fraktionschef im nordrhein-westfälischenLandtag, Thomas Kutschaty, rät seiner Partei zur Bildung vonMinderheitsregierungen. "Auch die Minderheitsregierung ist eineOption für die Zukunft. Wir haben in NRW damit gute Erfahrungengemacht", sagte Kutschaty vor der Landtagswahl in Hessen dem "KölnerStadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe). "Da muss auch die SPD neu denken.Wichtig ist, dass die CDU in der Regierung abgelöst wird." DerSPD-Politiker äußerte sich skeptisch über den Fortbestand der großenKoalition im Bund. "So wie es jetzt funktioniert, kann es nichtweitergehen." Wenn die SPD bis zum Bundesparteitag im kommenden Jahrkeine sichtbaren Erfolge verbuchen könne, "bin ich skeptisch, ob dieBasis einer Weiterführung zustimmt. Viele frühere Groko-Befürworterhaben ihre Meinung mittlerweile geändert."Kutschaty beklagte, dass die SPD nicht genug herausgearbeitethabe, "wofür wir Sozialdemokraten stehen". "Wir drucken 180 Seitendicke Wahlprogramme, aber nicht einmal unsere Mitglieder an denInfoständen können in drei Sätzen erklären, warum man die SPD wählensoll. Wir sind wie der Otto-Katalog von früher - bieten von allemetwas an, aber der Kern wird nicht klar erkennbar", so derFraktionschef wörtlich. Nötig sei eine "zeitgemäße Sozialpolitik". Erplädierte für ein Ende von Hartz IV. "Wir brauchen eine vernünftigesoziale Absicherung und eine längere Bezugsdauer desArbeitslosengelds I."https://www.ksta.de/politik/thomas-kutschaty-im-interview--die-spd-ist-wie-der-otto-katalog-von-frueher--31500144Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell