Kölner Stadt-Anzeiger: NRW-Polizei: Tauglichkeits-Erlass stößt auf Widerstand

Köln (ots) - Köln. Ein geplanter Erlass des NRW-Innenministeriumszur Diensttauglichkeit der Polizisten in NRW stößt auf Widerstand beiPersonalvertretern. Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Dienstagausgabe)berichtet, sollen künftig nur noch Polizisten diensttauglich sein,die "zu jeder Zeit und an jedem Ort eingesetzt" werden können. NachAngaben der Hauptschwerbehindertenvertretung im NRW-Innenministeriumhätte das gravierende Folgen: "Wer zum Beispiel keinen Nachtdienstmehr machen kann, soll nicht mehr diensttauglich sein. Bei derangespannten Sicherheitslage benötigen wir jeden Kollegen. Es istnicht nachvollziehbar, warum die Polizei sich in dieser Lage selberschwächen sollte."Nach Informationen des "Kölner Stadt-Anzeiger" sieht der Erlasszudem vor, dass sich alle Polizisten, die innerhalb eines halbenJahres länger als drei Monate krank waren, beim Polizeiarztvorstellen sollen. Sebastian Fiedler, Vorsitzender des Bund DeutscherKriminalbeamter in NRW, sagte der Zeitung: "Der Erlass sendet einvöllig falsches Signal. Es entsteht der Eindruck, als ob es bei derNRW-Polizei Tausende von Drückebergern gebe. Die Polizei braucht dievolle Rückendeckung durch die Politik, nicht volle Wartezimmer beimPolizeiarzt