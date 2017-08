Kölner Stadt-Anzeiger: NRW-Ministerpräsident Laschet begrüßt Freilassung des Kölner Autors Dogan Akhanli/Hoffnung auf baldige Rückkehr nach NRW/Telefonat mit dem Kölner Autor unmittelbar nach der Freilassung in Madrid

Köln (ots) - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat dieEntscheidung der spanischen Justiz begrüßt, den türkischstämmigendeutschen Autor Dogan Akhanli aus dem Gewahrsam zu entlassen. "Ichsehe seine Freilassung unter Auflagen allerdings nur als erstenSchritt an und hoffe auf baldige Rückkehr nach Nordrhein-Westfalen",sagte Laschet dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Montag-Ausgabe). Wie dieZeitung weiter berichtet, telefonierte Laschet am Sonntagnachmittagunmittelbar nach Akhanlis Freilassung in Madrid mit dem Kölner Autor."Ich bin froh, dass es ihm den Umständen entsprechend gut geht. Erhat Sehnsucht nach Köln", sagte Laschet nach dem Gespräch. "DoganAkhanli ist ein Schriftsteller der Freiheit - und dort gehört er auchhin", so Laschet weiter. "Wir wenden uns entschieden gegen Versucheder türkischen Regierung, regimekritische Stimmen mundtot zu machen."Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 3149Original-Content von: K?lner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell