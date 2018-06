Köln (ots) - Köln. NRW-Integrationsminister Joachim Stamp (FDP)hat das Wahlverhalten vieler Türkeistämmiger in Nordrhein-Westfalenund den Jubel über die Wiederwahl von Recep Erdogan als"befremdlich" bezeichnet. Bei der Integrationspolitik der vergangenenJahrzehnte sei die "Wertevermittlung offenkundig zu kurz gekommen",sagte Stamp dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Dienstag-Ausgabe). Mitseinem autoritären Populismus habe Erdogan "offenbar mehrAnziehungskraft als die Werte des Rechtsstaats". DasAbstimmungsverhalten der Deutschtürken ähnele "bizarrerweise" demzahlreicher AfD-Wähler, "die ebenfalls auf autoritären Populismushereinfallen".Er kündigte an, die Landesregierung werde dieser Herausforderungmit einer "erheblich verbindlicheren Integrationspolitik begegnen".Die Vermittlung von Werten müsse stärker in den Mittelpunkt rücken.In mehreren NRW-Städten waren am Sonntagabend Anhänger des türkischenPräsidenten auf die Straße gegangen, darunter in Köln und Essen. Eskam zu Autokorsos und Hupkonzerten.https://www.ksta.de/politik/tuerkei-wahl-jubel-in-deutschland-fuer-erdogan-alarmiert-minister-stamp-30682438Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell