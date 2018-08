Köln (ots) - NRW-Innenminister Herbert Reul hat schwere Fehler derNRW-Polizei im Umgang mit dem Gladbecker Geiseldrama eingeräumt."Anders als die Verantwortlichen in der Politik haben dieVerantwortlichen in der Polizei aus Gladbeck relativ schnell ihreLehren gezogen", sagte der CDU-Politiker dem "Kölner Stadt-Anzeiger"(Donnerstag-Ausgabe). "Da hat man Anfang der 90er Jahre so Manches imVerborgen verändert. Zum Beispiel die Einführung des taktischenGrundsatzes, eine Einsatzlage nach Möglichkeit schon am ersten Tatortzu beenden und gar nicht erst mobil werden zu lassen", erklärte Reul."Heute kann man sagen: Gladbeck 1988 war für die NRW-Polizei einähnlicher Weckruf wie München 1972 für die Polizei im Bund", fügteder NRW-Innenminister hinzu.https://www.ksta.de/politik/gladbecker-geiseldrama-was-die-nrw-polizei-aus-den-fehlern-von-1988-gelernt-hat-31115522Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell