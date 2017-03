Köln (ots) - Eine "Jamaika-Koalition" aus CDU, Grünen und FDP wirdes nach der Landtagswahl in NRW mit hoher Wahrscheinlichkeit nichtgeben. Sven Lehmann, Landesvorsitzender der Grünen, sprach sich im"Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe) gegen eine solcheKonstellation aus: "Wir Grüne wollen ein NRW ohne Studiengebühren,mit neuer Energie ohne Kohle und mehr Geld für sozialeGerechtigkeit", so der Politiker. Mit den Parteichefs von CDU undFDP, Armin Laschet und Christian Lindner, sei das kaum umsetzbar.Lehmann: "Laschet und Lindner wollen unsere grünen Erfolgerückabwickeln. Wir werden diesem Gespann sicherlich nicht zur Machtverhelfen." Die NRW-Grünen sehen die Abstimmung am 14. Mai alsRichtungswahl. "Die Alternative lautet Rot-Grüne Reformpolitik oderRückschritt durch große Koalition", sagte Lehmann der Zeitung.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 3149Original-Content von: K?lner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell