Köln (ots) - Der Städteregionsrat der Städteregion Aachen, HelmutEtschenberg, hat die Entscheidung zur Einführung der Pkw-Maut scharfkritisiert. "Wir sind hier zum zweiten Mal von der Bundesregierung imStich gelassen worden. Wir sind anscheinend das neue Zonenrandgebietfür die Regierung. Unsere Interessen scheinen in Berlin keine sogroße Rolle zu spielen", sagte Etschenberg dem "KölnerStadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe). Etschenberg bezog seine Kritikauch auf die Lieferung atomarer Brennstäbe an das belgischeAtomkraftwerk Tihange II, dessen Sicherheit umstritten ist.Etschenberg drohte im Zusammenhang mit der Pkw-Maut auch mit einermöglichen Beteiligung an juristischen Schritten gegen derenEinführung. "Ich habe eine sehr enge Verbindung zumMinisterpräsidenten der deutschsprachigen Region Belgiens, OliverPaasch. Wenn die Belgier rechtliche Schritte in Erwägung ziehen,glaube ich, werden wir ernsthaft überlegen, ob wir uns daranbeteiligen." Auch Elisabeth Schwenzow, Geschäftsführerin der Euregio,kritisierte die Entscheidung zur Einführung der Maut. "Wir sindenttäuscht", sagte Schwenzow dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Schwenzow,die sich am Freitagnachmittag für das reguläre Treffen desEuregio-Rates im niederländischen Twente aufhielt, sagte: "Für dieNiederländer entsteht jetzt das Gefühl: Ich bin in Deutschland nichterwünscht." Die Maut werde wesentlich mehr Menschen betreffen als nurdie Gemeinden rechts und links der Autobahnen. Die Euregio ist einseit fast 60 Jahren bestehender Verbund von 129 Städten und Gemeindenin Nordrhein-Westfalen, Niedersachen und den Niederlanden mit etwa3,4 Millionen Einwohnern.