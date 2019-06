Kölner Stadt-Anzeiger: NRW-Familienminister bittet Opfer von homosexuellenfeindlicher Gesetzgebung um Vergebung

Köln (ots) - NRW-Familienminister Joachim Stamp hat sich bei denOpfern homosexuellenfeindlicher Gesetzgebung entschuldigt. "DerParagraf 175 des Strafgesetzbuches hat Existenzen zerstört", sagteStamp am Mittwochabend in Köln bei der Eröffnung einer Ausstellung,die sich mit der Geschichte antihomosexueller Gesetzgebung befasst,wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Donnerstag-Ausgabe) berichtet."Männer sind an der Schmach zugrunde gegangen. Viele mussten ihrganzes Leben in dem Bewusstsein leben, dass ihre Liebe, ihr Begehrennicht geduldet wird, strafbar ist. Sie wurden verfolgt, geächtet,weggesperrt und auch nach der Abschaffung des Paragrafen 175 zutiefstgedemütigt, da sie jahrzehntelang auf ihre Rehabilitierung wartenmussten", so der FDP-Politiker weiter. Die Ausstellung beleuchtetstaatliches Handeln und Diskriminierung, Homosexuellenfeindlichkeitsowie deren Auswirkungen auf das Leben der Betroffenen.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell