Kölner Stadt-Anzeiger: NRW-CDU fordert Tüv-Pflicht für Windräder

Köln (ots) - Die NRW-CDU will die Sicherheitskontrollen fürWindkraftanlagen in Deutschland verschärfen. Romina Plonsker,Energieexpertin der CDU-Landtagsfraktion aus Bergheim, sagte dem"Kölner Stadt-Anzeiger": "Autos müssen regelmäßig zum Tüv.Regelmäßige Kontrollen von Windkraftanlagen sind nicht nur ausSicherheitsgründen erforderlich, sie könnten auch mehr Vertrauenschaffen." Angesichts zahlreicher Berichte über havarierte Windrädermüssten bundesweit einheitliche Standards für regelmäßigeÜberprüfungen eingeführt werden, heißt es in einem Antrag der CDURhein-Erft, der beim Bundesparteitag der CDU am Wochenende in Hamburggestellt werden soll. In NRW werden derzeit rund 3700 Windräderbetrieben.