Kölner Stadt-Anzeiger: NRW-Bürger wissen schlecht Bescheid über Hygiene Nur jeder Zweite kennt vorbeugende Wirkung des Händewaschens

In Nordrhein-Westfalen weiß nur jeder Zweite, dassHändewaschen vor ansteckenden Krankheiten schützen kann. Diesberichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe). Grundlageist eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsaim Auftrag der Krankenhausgesellschaft Nordrhein Westfalen (KGNW).Jeder zehnte Befragte gab an, sich weniger als viermal pro Tag dieHände zu waschen. Dagegen betonte KGNW-Präsident Jochen Brink, dassdies das "einfachste, aber eines der effektivsten Mittel" sei, sichvor Krankheiten wie Grippe oder anderen Infektionskrankheiten zuschützen. In 90 Prozent aller Fälle würden die Keime nämlich über dieHände von Mensch zu Mensch übertragen.Laut Umfrage waschen sich die Nordrhein-Westfalen im Durchschnittsechs- bis zehnmal täglich die Hände. Das ist laut dem DüsseldorferArzt Peter May aber immer noch eher zu wenig. Einen konkretenRichtwert für die optimale Häufigkeit gebe es allerdings nicht, sagtMay. Alles hänge von der privaten Situation und vor allem vom Berufab. "Aber auch bei einer guten Alltags-Hygiene sollte man sich in derRegel mehr als zehn Mal am Tag die Hände waschen", so May.Mit gutem Beispiel gehen übrigens die jungen BürgerNordrhein-Westfalens voran. 41 Prozent der Befragten zwischen 18 und29 Jahren waschen sich häufiger als elfmal am Tag die Hände. Von denüber Sechzigjährigen tut das nur jeder Dritte.