Kölner Stadt-Anzeiger: Mützenich sieht Perspektive für die große Koalition

Köln (ots) - Köln. Der kommissarische SPD-Fraktionschef undKandidat für den Fraktionsvorsitz, Rolf Mützenich, sieht eine Zukunftfür die große Koalition in Berlin. "Wenn es der SPD gelingt, in dergroßen Koalition ihre Vorstellung von der Grundrente durchzusetzen,beim Klimaschutz Zeichen zu setzen und einen Pakt für unsereLebenswelt und gute Arbeit umzusetzen, gibt es durchaus einePerspektive", sagte Mützenich dem "Kölner Stadt-Anzeiger"(Samstag-Ausgabe). Den Zeitpunkt seiner Kandidatur zurFraktionsvorsitzenden-Wahl am 24. September begründete er damit, dasser jetzt Klarheit schaffen wolle. Mützenich hatte zuvor in einemBrief an seine Fraktionskollegen seine Bewerbung mitgeteilt.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell