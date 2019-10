Kölner Stadt-Anzeiger: Mitgliederrekord bei NRW-Grünen - Seit Landtagwahl 2017 stieg Zahl um 45 Prozent

Köln (ots) - Der Landesverband der Grünen in Nordrhein-Westfalenverzeichnet einen Mitgliederrekord. Auf Anfrage des "KölnerStadt-Anzeiger" (Donnerstag-Ausgabe) teilte die Partei mit, erstmalsmehr als 18.000 Mitglieder zu haben - genau seien es 18.303. Seit derLandtagswahl 2017 seien die Grünen in NRW um gut 45 Prozentgewachsen, allein in diesem Jahr kamen fast 3500 neue Mitgliederdazu. "Natürlich ist unser Ziel bei der Kommunalwahl im nächstenJahr, die hohen Zustimmungswerte in so viele Gestaltungschancen wiemöglich zu verwandeln", sagte Landesvorsitzender Felix Banaszak derZeitung. Seine Kollegin Mona Neubaur betonte: "Wir werden weiterProfil zeigen für konkreten Klimaschutz und sozialen Zusammenhalt,auf die Stärkung des Gemeinwohls und die Verteidigung der Werteunseres Grundgesetzes gegen die Angriffe von Rechts." Die Grünenhatten bei der Europawahl im Mai besonders in NRW große Erfolgeverzeichnen können. Mit Köln, Düsseldorf und Dortmund wurden sie inden drei größten Städten des Landes die stärkste Kraft, in achtKölner Stadtteilen erzielten sie einen Wert über 40 Prozent.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell