Der frühere SPD-Vorsitzende Martin Schulz hatKanzlerin Angela Merkel (CDU) wegen ihrer Zurückhaltung imEuropawahlkampf schwere Vorwürfe gemacht. "Es ist ein Skandal, dassdie Regierungschefin des größten EU-Mitgliedslandes am Wahlkampf zurEuropawahl so gut wie gar nicht teilnimmt", sagte Schulz im Gesprächmit dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe). Das sei ein"fatales Signal" an die Bevölkerung. "Wenn Deutschland sich nichtengagiert und Macron alleine lässt, führt das dazu, dass inFrankreich die Rechten den Bürgern sagen können: Der Märchenonkel inParis erzählt euch etwas von einem starken Europa, aber schon inBerlin findet er keine Resonanz mehr", sagte der frühere Präsidentdes Europaparlamentes. "Das empfinde ich als dramatisch und es istdas Ergebnis von Frau Merkels Bewegungslosigkeit in derEuropapolitik."