Köln (ots) - Köln. Der ehemalige VerfassungsschutzpräsidentHans-Georg Maaßen wertet das Wahlergebnis der CDU in Sachsen als"schwere Niederlage". "Es geht einfach nicht, dass sich diesächsische CDU bei 32 Prozent einrichtet, wo die Partei noch vor 20Jahren bei 56 Prozent lag", sagte Maaßen, der sich auf einerWahlparty des erzkonservativen Flügels Werteunion in Dresdenaufhielt, dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Montag-Ausgabe). Erwidersprach damit Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), der voneinem "guten Tag" gesprochen hatte. Das Ergebnis in Brandenburgbezeichnete CDU-Mitglied Maaßen als "Desaster". Die Bemerkung desARD-Wahlanalysten Jörg Schönenborn, wonach Maaßen durch seineWahlkampfauftritte in Sachsen seiner Partei geschadet habe, nannte er"totalen Blödsinn. Das ist eine billige Retourkutsche für meinemehrfach geäußerte Kritik an der einseitigen Berichterstattung deröffentlich-rechtlichen Medien."Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell