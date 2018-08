Kölner Stadt-Anzeiger: Luftmessstellen in NRW sind rechtskonform installiert - Untersuchung von TÜV und Deutschem Wetterdienst

Köln (ots) - Die sieben Messpunkte, an denen die höchstenStickstoffdioxid-Grenzwertüberschreitungen in NRW festgestelltwerden, wurden rechtskonform aufgestellt. Das geht nachInformationen des "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe) aus einerUntersuchung hervor, die der TÜV Rheinland und der DeutscheWetterdienst für das Landesamt für Natur, Umwelt undVerbraucherschutz erstellt hat. In dem Gutachten heißt es, es hättensich "keine Abweichungen von den gesetzlichen Vorgaben" ergeben. InNRW gibt es 57 kontinuierlich messende Probestellen. Die Begutachtungder restlichen Standorte steht noch aus. Die Debatte über dierichtige Aufstellung spielt im Zusammenhang mit möglichenDiesel-Fahrverboten einer Rolle. Kritiker hatten behauptet, dieStandorte der Messstationen würden die tatsächliche Luftbelastung anden Standorten verzerren. NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser(CDU) kündigte kurz nach ihrer Amtsübernahme eine Überprüfung an. Dieersten Ergebnisse ändern gleichwohl nichts an der juristischungeklärten Situation. Die Luftqualitätsrichtlinie der EU fordertausdrücklich, dass alle Ergebnisse unionsweit vergleichbar seinmüssen. Da die Messstationen in anderen Ländern wie Griechenlanddeutlich weiter vom Fahrbahnrand entfernt aufgestellt wurden,zweifeln Juristen wie der Bonner Rechtswissenschaftler WolfgangDurner eine Vergleichbarkeit an. https://www.ksta.de/nrw/grenzwerte-fuer-stickstoffdioxid-messpunkte-in-nrw-wurden-vorschriftsmaessig-aufgestellt-31162438Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell