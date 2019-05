Kölner Stadt-Anzeiger: Lügde-Angeklagter suchte Opfer auch unter bei Flüchtlingen und über Bekannte bei Kinderschutzbund

Köln (ots) - Köln. Mit Hilfe eines Lockvogelsystems soll ein56-jähriger arbeitsloser Dauercamper im westfälischen Lügde fast 20Jahre lang kleine Mädchen in seinem Wohnwagen missbraucht haben. Diesgeht aus der Anklageschrift hervor, die dem "Kölner Stadt-Anzeiger"(Mittwoch-Ausgabe) vorliegt. Auf 64 Seiten listet dieStaatsanwaltschaft Detmold einen systematischen Serienmissbrauchdurch Andreas V., genannt Addi, und einen 49-Jährigen aus Stade auf.V. soll unter anderem seine siebenjährige Pflegetochter als Ködereingesetzt haben, um Dutzende Freundinnen des Mädchens in eine Fallezu locken. Auch suchte er seine Opfer mit Kontaktanzeigen bei demPortal Ebay.Über eine Bekannte bemühte sich der Angeklagte um eine Verbindungzum Kinderschutzbund, weil er dort angeblich Werkkurse geben wollte.Zudem näherte er sich einer syrischen Flüchtlingsfamilie und gab vor,den Kindern Gutes zu tun, als er sie auf Ausflüge mitnahm. Der Vaterder Familie unterband offenbar aber rechtzeitig den Kontakt. In 293Fällen soll der Angeschuldigte mindestens 22 Mädchen im Alterzwischen vier und zwölf Jahren vergewaltigt haben. Die tatsächlicheZahl lieg vermutlich weit höher. Dabei erlitten nach Informationendes "Kölner Stadt-Anzeiger" manche Opfer Blutungen oder andereVerletzungen.https://www.ksta.de/politik/der-fall-luegde-sexueller-missbrauch-in-1000-faellen---manche-kinder-nannten-ihn--papa--32617328Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell