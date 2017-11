Kölner Stadt-Anzeiger: Loona überwand erst mit der Geburt ihrer Tochter ihre Traurigkeit

Köln (ots) - Sängerin Loona (43) hat erst mit der Geburt ihrerTochter ihre Trauer über den Tod von Vater, Bruder und Mutterüberwinden können. "Da ist endlich die Mutter in mir herausgekommenund ich wollte wieder glücklich sein", sagte Loona, die mitbürgerlichem Namen Marie-José van der Klok heißt, dem "KölnerStadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe). Nachdem 2003 ihre Mutter gestorbenist, sei sie sehr traurig gewesen. "Ich wollte aber auch traurigsein", sagte die 43-Jährige. Daher habe sie in jener Zeit das Lied"Tears in Heaven" von Eric Clapton aufgenommen, obwohl man dieseseigentlich nicht covern durfte. Doch sie habe einen persönlichenBrief an die Plattenfirma Universal geschrieben und "dann haben siees mir erlaubt." Das habe keiner verstanden, weil sie zu diesemZeitpunkt schwanger war: "Alle haben gemeint, dass ich doch glücklichsein müsse. Aber ich hatte es noch nicht verarbeitet, noch nichtakzeptiert."Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 3149Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell