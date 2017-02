Köln (ots) - Trotz hoher Sicherheitsvorkehrungen rund um denRosenmontagszug und den Auswüchsen an einigen Plätzen mit enthemmtfeiernden Kostümierten: Oberbürgermeisterin Henriette Reker freutsich auf die Karnevalstage in Köln. "Ich bin extrem jeck. Brainwashedgeradezu. Sobald ich die erste Tröte höre, bin ich unterwegs", sagtesie dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Donnerstag-Ausgabe). Das Besondeream Kölner Karneval sei die "égalité", die Gleichheit. "In Köln feiernalle zusammen. Wenn sich jemand einen Tribünenplatz nicht leistenkann, wird er einfach hochgezogen." Die angespannte Sicherheitslagewerde sich in den kommenden Jahren nicht ändern. "Großveranstaltungensind einfach ein beliebter Anziehungspunkt für Menschen, die nichtsGutes im Schilde führen." Die Lkw-Sperren am Rosenmontagszug zurVerhinderung von Terroranschlägen schmälerten ihre Vorfreude nicht."Mir geht es gut dabei. Und Kölner feiern ja besonders heftigKarneval unter den schwierigsten Bedingungen." Ihr Wunsch an dieKölner für die tollen Tage: viel zusammen singen. "In der Zeit, inder man singt, trinkt man nicht. Sonst würde man sich ja auch massivverschlucken. Feiern ist nicht nur trinken. Feiern ist auch nicht,andere zu belästigen, sich schlecht zu benehmen. Also singen wir dochlieber."Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 3149Original-Content von: K?lner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell