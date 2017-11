Köln (ots) - Köln. Der FDP-Parteivorsitzende Christian Lindnerschließt erneute Verhandlungen über die Bildung einerJamaika-Koalition auch nach einer möglichen Neuwahl des Bundestagesaus. "Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Grünen aufBundesebene ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich", sagteLindner im Gespräch mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger"(Donnerstag-Ausgabe). "Die Steine, die sie uns jetzt hinterher werfenmit Verschwörungstheorien und Verunglimpfungen, wir seien einerechtspopulistische Partei, bestätigen mich in dieser Bewertung."Bevor es zu Neuwahlen komme, sei "jetzt die SPD am Zug. Sie solltesich zumindest der Mühe unterziehen, "der wir uns vier Wochen langunterzogen haben. Für die Sozialdemokratie ist doch die Hürde, ineine große Koalition mit Frau Merkel einzutreten, viel niedriger alsfür die FDP, diese fortzusetzen". Das Thema der Duldung einerMinderheitsregierung stelle sich derzeit nicht. Er sei generell "keinFreund von Minderheitsregierungen", so Lindner. Die FDP haben keinenGrund, Neuwahlen zu fürchten. "Das wiederhole ich auch jetzt, wo dieFDP in der öffentlichen Meinung in eine gewisse Defensive geratenist."Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 3149Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell