Kölner Stadt-Anzeiger: Lehrer in NRW klagen über schlechte Arbeitsbedingungen - Studie zur Gesundheitsbelastung

Köln (ots) - Köln. Die Mehrheit der Lehrer in NRW klagt überunzureichende Arbeitsbedingungen an den Schulen. Es fehle anRückzugsmöglichkeiten, zudem seien die Klassenräume zu klein und diepersonelle Ausstattung schlecht. Das ist das Ergebnis einerStudie im Auftrag der Lehrergewerkschaft Verband Bildung undErziehung (VBE) NRW zur Gesundheitsförderung von Pädagogen, die dem"Kölner Stadt-Anzeiger" vorliegt. Die stellvertretendeVBE-Landesvorsitzende, Wibke Poth kritisierte, dass Lehrerinnen undLehrer sich so kaum am Arbeitsplatz wohlfühlen könnten: "DieBedingungen sind alles andere als gesundheitsfördernd", sagte sie."Es herrscht Frust über die unzureichende Ausstattung." https://www.ksta.de/politik/studie-zur-lehrerbelastung-paedagogen-klagen-ueber-miserable-schulausstattung-31319570