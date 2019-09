Köln (ots) - Der Kandidat für den SPD-Vorsitz, Karl Lauterbach,hat ein Verbot der Prostitution in Deutschland gefordert."Prostitution trägt in Deutschland Züge einer modernen Form vonVersklavung", sagte der Gesundheitsexperte dem "KölnerStadt-Anzeiger" (Mittwoch-Ausgabe). "Wir können nicht einerseitsFrauenrechte einfordern und andererseits Zwangsprostitution perGesetz legalisieren. Das geschieht aktuell aber." Einen Ausweg seheer darin, "die Freier zu bestrafen, die Frauen aber nicht", soLauterbach, der ankündigte, einen entsprechenden Vorschlag in denBundestag einbringen zu wollen. Vorbild für eine neue Gesetzgebung inDeutschland könne das sogenannte nordische Modell sein: Es beinhaltetein Sexkaufverbot. In Schweden gilt dieses Verbot seit 1999, auch inFrankreich, Norwegen, Island, Irland und Nordirland wird dasnordische Modell angewendet. In Deutschland klaffen die Meinungenüber ein Verbot von Prostitution weit auseinander. Große Teile vonGrünen und Linken sprechen sich gegen eine Verschärfung der Gesetzeaus, aus der CDU-/CSU-Fraktion und der SPD gab es in den vergangenenMonaten einige Vorstöße, ein Verbot nach skandinavischem Vorbildeinzuführen. Lauterbach bewirbt sich derzeit gemeinsam mit NinaScheer um den Bundesvorsitz seiner Partei.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell