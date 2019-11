Kölner Stadt-Anzeiger: Laschet flog 16 Mal mit Hubschrauber zu Terminen - Staatskanzlei legt Liste auch für Steinbrück, Rüttgers und Kraft vor: Kraft flog nie

Köln (ots) - Düsseldorf. Die Düsseldorfer Staatskanzlei hat den Vorwurf der SPDzurückgewiesen, Armin Laschet (CDU) fliege zu oft mit dem Hubschrauber zudienstlichen Terminen. Der Ministerpräsident mache von dieser Möglichkeit "nuräußerst restriktiv in besonderen Ausnahmefällen" Gebrauch, sagte eine Sprecherindem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Montag-Ausgabe). Dies geschehe nur dann, wenn "dieWahrnehmung von kollidierenden Amtsverpflichtungen anders nicht zu erfüllen"sei. Die Sprecherin der Staatskanzlei berichtete, Laschet sei seit seinemAmtsantritt im Juni 2017 insgesamt 16 Mal im Hubschrauber befördert worden. Derfrühere NRW-Ministerpräsident Peer Steinbrück habe in seiner Amtszeit vonNovember 2002 bis Juni 2005 für 29 Flüge auf die Polizeifliegerstaffelzurückgegriffen, Jürgen Rüttgers (Juni 2005 bis Juli 2010) sei auf 33 Flügegekommen. Laschets Vorgängerin Hannelore Kraft sei nie mit einem Hubschrauberder NRW-Polizeifliegerstaffel geflogen. In Sicherheitskreisen hieß es, dass sieeine Aversion gegen Hubschrauberflüge haben soll.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell