Kölner Stadt-Anzeiger: Laschet beim Papst/Privataudienz für NRW-Ministerpräsident/Schriftsteller Navid Kermani begleitet CDU-Politiker

Köln (ots) - Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, ArminLaschet, wird am nächsten Wochenende von Papst Franziskus inPrivataudienz empfangen. Dies berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger"(Montag-Ausgabe) unter Berufung auf Regierungskreise. DerCDU-Politiker werde von Thomas Sternberg, dem Präsidenten desZentralkomitees der Katholiken, sowie dem Kölner Schriftsteller undNRW-Staatspreisträger Navid Kermani begleitet, berichtet die Zeitungweiter. Auch Laschets Frau Susanne werde an dem geplanten Treffen imVatikan teilnehmen. In dem Gespräch mit dem Papst soll es unteranderem um die Situation der Christen in der Welt und insbesondere umdie Lage der Christen in Syrien gehen.