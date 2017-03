Kölner Stadt-Anzeiger: Lanxess verklagt Bezirksregierung Köln wegen Pflicht, Baupläne zu veröffentlichen

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Köln (ots) - Unternehmen in Nordrhein-Westfalen fürchten wegeneines Erlasses des NRW-Umweltministeriums, Opfer vonIndustriespionage oder gar terroristischen Anschlägen zu werden. DasKölner Chemie-Unternehmen Lanxess hat aus diesem Grund Klage gegendie Kölner Bezirksregierung eingereicht. Den Eingang hat das KölnerVerwaltungsgericht auf Anfrage des "Kölner Stadt-Anzeiger"(Freitag-Ausgabe) bestätigt. Das Leverkusener Unternehmen ist voneinem Erlass betroffen, der im März 2015 in Kraft getreten ist. Erverpflichtet Unternehmen, Pläne und Details von Bauprojekten, die demImmissionsschutz unterliegen - etwa Chemie-Fabriken oderVerbrennungsanlagen - im Internet zu veröffentlichen. Klägerin istdie Lanxess-Tochter Saltigo, die in Leverkusen ein Tanklagererrichten will und sich vergeblich gegen die vom Ministeriumverlangte Veröffentlichung zur Wehr setzte. Das Umweltministeriumwill mit dem Erlass mehr Transparenz in der Öffentlichkeit schaffen.Unternehmen und Verbände werfen der rot-grünen Landesregierungdagegen vor, mit der Regelung nicht nur Industriespionage aus dem In-und Ausland zu befördern, sondern auch Terroristen Vorlagen fürAnschlagsziele zu liefern. Umstritten ist auch der Nutzen für dieÖffentlichkeit. Bis auf Betriebsgeheimnisse und Daten zur Sicherheitwerden die Antragsunterlagen vollständig und ohne jede Erklärungonline zur Verfügung gestellt. Einen Antrag von CDU und FDP, denErlass zu stoppen, hat der Wirtschaftsausschuss des NRW-Landtags mitden Stimmen von Rot-Grün abgelehnt.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 3149Original-Content von: K?lner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell