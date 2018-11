Kölner Stadt-Anzeiger: Landrat und Kohlekommissionsmitglied wirft Berlin Versagen vor Michael Kreuzberg (CDU) aus dem Rhein-Erft-Kreis: Kommunikationsmängel zwischen Bundesministerien ist Ursache für Vertagung

Köln (ots) - Bergheim/Köln. Michael Kreuzberg (CDU), Landrat desRhein-Erft-Kreises, übt scharfe Kritik an Teilen der Bundesregierung,die aus seiner Sicht Schuld an der Vertagung der Kohlekommissiontragen. Der Mangel an Kommunikation zwischen den zuständigenMinisterien in Berlin sei "eigentlich ein Skandal", sagt Kreuzberg,Mitglied der Kohlekommission, in "Kölner Stadt-Anzeiger" und"Kölnischer Rundschau" (Mittwoch-Ausgabe). Die "Kommission fürWachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" hatte am Montag statteiner Einigung die Gründung einer Arbeitsgruppe verkündet, die nunGespräche mit der Regierung führen soll. Kreuzberg erklärte, dasGremium hätte Ergebnisse liefern können, habe aber festgestellt,"dass Teile der Bundesregierung nicht gut genug aufgestellt sind."Eine Kommunikation zwischen Umwelt- und Finanzministerium des Bundeshabe offenbar nicht stattgefunden. Der Landrat aus dem RheinischenRevier kritisiert, dass "zunächst mit Blick auf die UN-Konferenz inKattowitz im Dezember ein hoher Druck aufgebaut worden sei" - dochein Gespräch mit dem Bundesfinanzminister über die Kosten desStrukturwandelprozesses habe bis heute nicht stattgefunden.Nun soll ein Abschlussbericht am 1.Februar 2019 vorgelegt werden.Bis dahin, sagt Kreuzberg, müssten Bund und Länder verbindlichfestlegen, mit welchen konkreten Maßnahmen sie dieStrukturentwicklung unterstützen werden. Die vomBundesfinanzministerium genannte Summe von 1,5 Milliarden Euro fürStrukturhilfen hält Kreuzberg für bei weitem nicht ausreichend: "Ichpflichte NRW-Wirtschaftsminister Pinkwart bei. Wir brauchen für allebundesdeutschen Reviere insgesamt einen mittleren zweistelligenMilliardenbetrag." Es müsse ein Gesetz beschlossen und perStaatsvertrag auf 20 bis 30 Jahre abgesichert werden.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell