Köln (ots) - Köln. Die rot-grüne LandesregierungNordrhein-Westfalens ist gegen einen Auftritt des türkischenStaatschefs Recep Tayyip Erdogan in Deutschland. IntegrationsministerRainer Schmeltzer (SPD) sagte dem "Kölner Stadt-Anzeiger"(Montag-Ausgabe), wegen der Größe der türkisch-stämmigen Communitysei damit zu rechnen, "dass Herr Erdogan einen Auftritt in unseremLand plant". Die Regierung wolle aber "in NRW keine solchenVeranstaltungen, die den Keil der Spaltung weiter in unsereGesellschaft treiben. Wir sehen das mit großer Sorge, aber rechtlichsind uns die Hände gebunden." Diplomatisch sei hier zunächst dieBundesregierung gefordert. Erdogan war für Wahlkampfauftritte 2008und 2014 in die Kölner Lanxess-Arena gekommen. Im Frühjahr will er inverschiedenen Ländern Europas bei den in der Türkei wahlberechtigtenBürgern für das Referendum zur Einführung eines Präsidialsystemswerben. Kritiker sehen in dem geplanten Umbau der Staatsführung einenweiteren Schritt zur Festigung von Erdogans autokratischem Regime.Schmeltzer kritisierte auch den Auftritt von Ministerpräsident BinaliYildirim am Samstag in Oberhausen. Der SPD-Politiker nannte es"geradezu skurril, dass der türkische Ministerpräsident keinerleiSkrupel hat, von unserer Demokratie und den Freiheitsrechten inDeutschland zu profitieren, während die türkische Regierung imeigenen Land Oppositionelle und Regierungskritiker hinter Gitterbringt". Die Landesregierung habe mit Veranstaltung wie der amSamstag "arge Bauchschmerzen". Zugleich hob Schmeltzer Meinungs- undVersammlungsfreiheit als hohe Güter hervor, die es zu achten gelte."Deshalb konnten wir als Landesregierung das Werben von HerrnYildirim als Privatperson für die mögliche Verfassungsänderung in derTürkei nicht untersagen."