Kölner Stadt-Anzeiger: Kurdischer Schriftsteller Ali warnt vor Eskalation des türkisch-kurdischen Konflikts in Deutschland

Köln (ots) - Der in Köln lebende kurdische Autor Bachtyar Ali hatvor einer Eskalation des türkisch-kurdischen Konflikts auf deutschemBoden gewarnt. "Wenn der Konflikt nach Deutschland kommt, wird es eingroßer und gewalttätiger Konflikt - es gibt viele radikale Türken undviele radikale Kurden. Das ist fast unkontrollierbar", sagte Ali dem"Kölner Stadt-Anzeiger" (Mittwoch-Ausgabe).Der Schriftsteller äußerte scharfe Kritik am türkischenPräsidenten Recep Tayyip Erdogan und verglich dessen Vorgehen gegendie Kurden mit dem des gestürzten irakischen Diktators SaddamHussein: "Erdogan tut, was Saddam Hussein getan hat. Saddam hatReligion und Nationalismus miteinander verknüpft, Erdogan macht dasauch. Saddam hat populistische Parolen benutzt, um das Volk zuhypnotisieren, genauso Erdogan heute. Saddam hat immer ein Feindbildgesucht und schwache Opfer, Erdogan genauso." Bachtyar Ali ist einerder bedeutendsten Schriftsteller kurdischer Sprache. Seine Romane"Der letzte Granatapfel" und "Die Stadt der weißen Musiker" sind auchauf Deutsch erschienen.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell