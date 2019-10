Kölner Stadt-Anzeiger: Kurdisch-libanesische Clans und italienische Mafia unterwandern öffentliche Verwaltung Bund Deutscher Kriminalbeamter plädiert für spezielle Strafkammern

Köln (ots) - Kurdisch-libanesische Clans versuchen zunehmend,Ausländerämter, Zulassungsstellen oder Jobcenter zu unterwandern. ImGespräch mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Montag-Ausgabe)konstatierte Oliver Huth, NRW-Vizechef des Bundes deutscherKriminalbeamter (BDK): "Wir wissen, dass die OrganisierteKriminalität (OK) zunehmend Einflussnahme auf die öffentlicheVerwaltung ausübt. Entweder fließen Schmiergelder, oder es erfolgenandere Vergünstigungen. Das gilt für Clans, aber auch etwa fürAktivitäten der italienischen Mafia hierzulande." Huth verwies aufden Fall eines inzwischen enttarnten Drogenrings in Duisburg und demrheinischen Wesseling um Zweige der kalabresischen N'drangheta, demPolizisten und andere Amtsträger auf Wunsch geheime Datenherausgaben. "Bei den Clans ist es ähnlich, da gibt es Personen ausden Ämtern, die interne Informationen durchstechen", so Huth. DerExperte plädierte für die Einrichtung spezieller Strafkammern, diesich um Clan-Kriminalität kümmern sollten. "Laut dem neuenbundesweiten OK-Lagebild führt NRW mit Abstand die meistenClan-Verfahren", führte Huth aus. "Es ist wichtig, dieFamilienstrukturen zu kennen, das komplizierte Personengeflecht zudurchblicken, den Umstand, dass viele kurdisch-libanesische SippenDutzende unterschiedliche Namen führen. Ein Richter sollte sich indem speziellen Milieu auskennen, das ist Expertenwissen, das dieJustiz sicherlich dringend braucht."Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell