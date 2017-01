Köln (ots) - Der türkische Kurdenpolitiker Mithat Sancar hat eine"Atmosphäre der Angst und totalen Repression" in der Türkei beklagt."Das ganze Land lebt in Unsicherheit", sagte Sancar, der für diepro-kurdische Partei HDP im Parlament sitzt, dem "KölnerStadt-Anzeiger" (Montag-Ausgabe). Willkürliche Verhaftungen nach demvereitelten Putschversuch im Sommer letzten Jahres und die dadurchgroße Unsicherheit, wen es als Nächsten treffe, bestimmten die Lageim Land. Auch die Regierung und Präsident Erdogan hätten eine"panische" Angst, "dass ihnen die Macht entgleitet". Gegen Mithat,einen international bekannten Verfassungsrechtler der UniversitätAnkara, wurden drei Prozesse angestrengt. Wie seineParlamentskollegen von der pro-kurdischen HDP wurde auch seineImmunität aufgehoben. "Die Haftdrohung wird ständig aktuell gehalten.Ihr Ziel ist es, unsere Partei, die HDP, lahmzulegen." Der Politikerwarnte, die von Präsident Recep Tayyip Erdogan angestrebteVerfassungsänderung zur Vereinigung der Gewalten in einer Personkönnte sich schnell zu einer modernen Diktatur entwickeln. Er hoffeaber darauf, dass die Bevölkerung Erdogan stoppe. "Bei dem Referendumwird die Mehrheit ,Nein' sagen und diese fatale Fahrt beenden."Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 3149Original-Content von: K?lner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell