Kölner Stadt-Anzeiger: Krisengespräch zu Vorwürfen gegen Düsseldorfer Stadtdechanten Ulrich Hennes

Köln (ots) - Kölner Weihbischof Schwaderlapp trifftGremienvertreter - Paderborner Kirchenrechtler Althaus führtkircheninterne ErmittlungenKöln. Nach einem Protestbrief Düsseldorfer Katholiken gegen denUmgang des Erzbistums Köln mit dem nach wie vor beurlaubtenStadtdechanten Ulrich Hennes kommt nun der zuständige WeihbischofDominik Schwaderlapp zu einem Klärungsversuch in dieLandeshauptstadt. Dies berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger"(Mittwoch-Ausgabe. Das Gespräch mit Kirchenvorstand undPfarrgemeinderat von Hennes' Gemeinde Sankt Lambertus findet am 31.Juli statt. Die Gremien hatten in Briefen an das Erzbistum heftigeKritik daran geübt, dass es einen inzwischen vonseiten derDüsseldorfer Staatsanwaltschaft als unzutreffend beurteilten Verdachtsexueller Übergriffigkeit ungeprüft öffentlich gemacht hatte. DerBistumsleitung wurde Verantwortungslosigkeit und Mangel anKommunikation mit der Gemeinde vorgeworfen. Außerdem verlangten dieGremien "nunmehr eine zeitnahe und vollständige Rehabilitationunseres Herrn Pastors". Der stellvertretende Vorsitzende desKirchenvorstands, Meinolf Neuhäuser, nannte Schwaderlapps Besucheine "nette Geste", schraubte aber die Erwartungen an das Gesprächstark herunter: "Er wird uns vermutlich erzählen, dass er nichtserzählen darf." Das Erzbistum beharrt darauf, dass nach Einstellungdes Ermittlungsverfahrens durch die Staatsanwaltschaft einekircheninterne Untersuchung durch einen namentlich nicht genannten"externen Ermittler" stattfinde.Bei diesem handelt es sich nach Informationen des "KölnerStadt-Anzeiger" um den Kirchenrechtsprofessor Rüdiger Althaus. Der ander Fakultät Paderborn lehrende Theologe befragt derzeit inverschiedenen Teilen Deutschlands Zeugen zu Vorwürfen, die wederHennes selbst noch seinem Anwalt bekannt sind. Althaus' Vorgehen wirdvon Gesprächspartnern als hemdsärmelig beschrieben. Es gehe ihmoffenbar weniger um die Klärung konkreter Anschuldigungen als um dieErstellung einer Art Persönlichkeitsprofil von Hennes. UnterExperten, die mit dem Vorgang vertraut sind, löst dieses VorgehenKopfschütteln aus, wie die Zeitung weiter schreibt. Es sei nicht nurgeeignet, die für Hennes bereits eingetretene Rufschädigung noch zuverschlimmern, sondern verletze womöglich auch Persönlichkeitsrechtedes Betroffenen. Nach Informationen des "Kölner Stadt-Anzeiger" solles in Kürze erstmals seit Hennes' Beurlaubung im März zu direktenGesprächen zwischen dem Geistlichen und der Bistumsleitung kommen.Über die zu erwartende Dauer der Ermittlungen macht das Erzbistumkeine Angaben.