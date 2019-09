Kölner Stadt-Anzeiger: Auch im Kreis Euskirchen mehrere Kinder ohne Hand geboren - Abgeordneter wendet sich an Bundesgesundheitsminister

Köln (ots) - Im Kreis Euskirchen hat es offenbar ähnlich wie inGelsenkirchen eine ungewöhnliche Häufung von Neugeborenen mitHandfehlbildung gegeben. Das berichtete der CDU-BundestagsabgeordneteDetlef Seif dem "Kölner Stadt-Anzeiger" und der "KölnischenRundschau" (Samstag-Ausgabe). "Ich weiß von drei Fällen aus denletzten Monaten, in denen Kinder mit nur einer Hand geboren wurden",so Seif. In einem Schreiben bat er Bundesgesundheitsminister JensSpahn (CDU), ein Frühwarnsystem auf Bundesebene anzustoßen. So könnemöglicherweise festgestellt werden, ob bestimmte äußere Einflüsseverantwortlich seien, auch wenn nicht immer die Ursache ermitteltwerden könne. Bei seinen Nachforschungen vor sechs Monaten habe sichkeine öffentliche Stelle verantwortlich gesehen, so Seif. Statistischwerde bundesweit und kreisweit lediglich ermittelt, wie vieleMenschen mit Behinderungen es gebe. Darüber hinausgehendeindividuelle statistische Erhebungen, ob bei Neugeborenen eineBehinderung vorliege und um welche Art von Behinderung es sichhandele, gebe es nicht.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell