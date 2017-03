Kölner Stadt-Anzeiger: Krankenstand in Nordrhein-Westfalen: Menschen in Gelsenkirchen und Herne am häufigsten krank Bonner und Kölner besonders gesund

Köln (ots) - Köln. In Bonn und Köln melden sich die Menschen mitrund zwölf und 13 Tagen am seltensten in NRW arbeitsunfähig. Herneund Gelsenkirchen sind hingegen Spitzenreiter, wenn es umsKrankmelden geht. Die Arbeitnehmer melden sich in den beiden Städtenim Ruhrgebiet mit mehr als 20 Tagen am häufigsten krank. Das hateine Studie der Techniker Krankenkasse für das Jahr 2016 ergeben. DieZahlen für NRW liegen dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Mittwoch-Ausgabe)exklusiv vor.Im Ruhrgebiet sind demnach die Menschen öfter krank als inVerwaltungs- und Universitätsstädten wie Köln, Bonn, Düsseldorf oderMünster. Für den aktuellen Gesundheitsreport der TK wurden dieFehltage der 4,8 Millionen TK-Versicherten analysiert, von sowohlErwerbstätige als auch Empfängern von Arbeitslosengeld I.Im Bundesvergleich liegt NRW mit 15,5 Krankheitstagen pro Kopf imvorderen Drittel, wie Albrecht Wehner von der TK mitteilt. Meistensmüssen Menschen in NRW wegen Muskel- und Skeletterkrankungen zu Hausebleiben, gefolgt von psychischen Krankheiten. Laut der KölnerGesundheitsökonomin Stephanie Stock müssen Unternehmen vermehrtdarauf achten, dass das Arbeitsklima gesundheitsfreundlich ist -Stress durch ständige Erreichbarkeit oder Überarbeitung schlage aufdie Gesundheit. Eine interaktive Grafik zu NRW finden Sie unter:ksta.de/krankenstand_nrwPressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 3149Original-Content von: K?lner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell