Kölner Stadt-Anzeiger: Kraft und Schwesig wollen Kinderrechte im Grundgesetz verankern Vorschlag für Änderung von Artikel 6

Köln (ots) - Köln. Die beiden stellvertretenden SPD-VorsitzendenHannelore Kraft und Manuela Schwesig plädieren für die Verankerungder Kinderrechte im Grundgesetz. "Wir müssen den Kinderrechtenendlich dort ein Zuhause geben, wo sie hingehören: bei denGrundrechten im Grundgesetz", schreiben die Ministerpräsidentin desLandes Nordrhein-Westfalen und die Bundesfamilienministerin in einemgemeinsamen Gastbeitrag für den "Kölner Stadt-Anzeiger"(Dienstag-Ausgabe). "Die Zeit ist reif für die Rechte der Kinder."Eine Ergänzung von Artikel 6 der Verfassung, der dem besonderenSchutz von Ehe und Familie gewidmet ist, gehe "zugunsten und nicht,wie teilweise befürchtet, zulasten der Eltern und Familien", betonendie Autorinnen. Für ihr Plädoyer verweisen sie auf denKoalitionsvertrag von Union und SPD im Bund, der die konsequente undvollständige Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention vorsieht, sowieauf Forderungen der Länder an den Bund, zuletzt in einem einstimmigenBeschluss der Justizminister vom November 2016. Kraft und Schwesigbeklagen, dass Kinder und Jugendliche bis heute im Grundgesetz nur"eine Nebenrolle" spielten. Sie müssten aber zu "Hauptpersonen"werden. Ihr Vorschlag zu einer Neufassung von Artikel 6 sieht unteranderem einen Anspruch jedes Kinds auf Gehör und Berücksichtigungseiner Meinung "entsprechend seinem Alter und seiner Reife" vor einerstaatlichen Entscheidung vor, die seine Rechte betrifft. EineGrundgesetzänderung ist nach den Worten der Autorinnen keine bloßeSymbolik. So würde die Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetznicht nur den Schutz vor wiederholten Misshandlungen stärken. Siewürde auch helfen, Beschwerden wegen Kinderlärm abzuwehren oder dieSicherheit im Straßenverkehr durch Zebrastreifen, Ampeln undTempolimits erhöhen. Kraft und Schwesig treten an diesem Dienstag(28. März) in Düsseldorf auf dem 16. Deutschen Kinder- undJugendhilfetag auf. Bis Donnerstag präsentieren sich auf dem "Gipfelder Jugendhilfe" im Messe- und Kongresszentrum dernordrhein-westfälischen Landeshauptstadt mehr als 500 staatliche undprivate Institutionen, Organisationen, Verbände, Vereine undEinrichtungen. Es werden bis zu 50.000 Besucher erwartet. Das Mottolautet "22 Millionen Chancen. Gemeinsam Gesellschaft gerechtgestalten." www.jugendhilfetag.de