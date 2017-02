Kölner Stadt-Anzeiger: Korruptionsverdacht bei Kölns städtischer Wohnungsgesellschaft - Mitarbeiter sollen Flüchtlingen gegen Geld Wohnungen verschafft haben

Köln (ots) - Die Staatsanwaltschaft Köln lässt seit Mittwochmorgenum kurz nach 9 Uhr wegen des Verdachts der Bestechung und dergewerbsmäßigen Bestechlichkeit drei Wohnungen und zwei Büros in Kölndurchsuchen. Nach Informationen des "Kölner Stadt-Anzeiger"(Donnerstag-Ausgabe) stehen ein Mitarbeiter und eine Mitarbeiterindes städtischen Immobilienunternehmens GAG sowie eine Mitarbeiterindes städtischen Amtes für Wohnungswesen im Verdacht, seit 2015Wohnungen an der offiziellen Warteliste vorbei an Flüchtlingevermittelt zu haben. Dabei sollen sie von den Asylbewerbern eine ArtProvision von insgesamt 3000 Euro pro vermittelter Wohnung kassiertund in die eigenen Taschen gesteckt haben. Der GAG-Mitarbeiter sollsich als Immobilienmakler ausgegeben haben. "Es besteht einAnfangsverdacht", bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft aufAnfrage. Die Ermittler gehen nach Informationen der Zeitung nachihren bisherigen Recherchen von einer zweistelligen Zahl an Fällenaus. Ein anonymer Tippgeber soll das Landeskriminalamt (LKA) auf dieFährte der drei Verdächtigen gebracht haben.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 3149Original-Content von: K?lner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell